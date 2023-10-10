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Ardahan'ın yüksekleri karla beyaza büründü

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Giriş: 10.10.2023 11:13
Ardahan'da, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi beyaza büründü. Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.
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