Ardahan’ın yüksekleri karla beyaza büründü

Ardahan'da, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi beyaza büründü. Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.