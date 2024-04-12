Ardahan’da yayla evleri kara gömüldü! İlkbaharda kış manzaraları

Ardahan'ın iki bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası’ndaki evler kar nedeniyle görünmez hale geldi. Ağrı'da ise eriyen kar ve sağanak yağış taşkına neden oldu.

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