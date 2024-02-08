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Ardahan'da son 55 yılın kar rekoru kırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:35
Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ardahan'da 55 yılın rekoru kırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Son 55 yılın kar rekoru kırıldı
Son 55 yılın kar rekoru kırıldı
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