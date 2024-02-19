Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışını gördü! 10 günde 1590 kamyon kart kent dışına taşındı

Ardahan bu yıl son 55 yılın en yoğun kar yağışını gördü. Şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları sürüyor. Adana'da etkili olan dolu ise kenti beyaza bürüdü.

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