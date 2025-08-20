20 Ağustos 2025, Çarşamba

Ardahan'da "ölüm uçuşu" başladı!
Giriş: 20.08.2025 01:32
Ardahan’da her yıl tekrarlanan ve halk arasında “bir günlükler” ile “mayıs sinekleri” olarak bilinen canlıların “ölüm uçuşu” bu yıl geçen seneye göre 3 hafta geç başladı. Görüntüsüyle kelebeği andıran sinekler, akşam saatlerinde Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresindeki aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor. Yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, sineklerin ölümüyle son buluyor. Uzmanlara göre bu uçuşların bir hafta kadar devam etmesi bekleniyor. Kentte adeta görsel bir şölene dönüşen bu anları izlemek isteyenler tarihi köprüde bir araya geliyor. Vatandaşlardan Ceren Odabaşı, “Ardahan’da yine kelebeklerin ölüm dansı başladı, bu bizim için kışın geldiği anlamına geliyor” dedi.
