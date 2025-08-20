Ardahan’da “ölüm uçuşu” başladı!

Ardahan’da her yıl tekrarlanan ve halk arasında “bir günlükler” ile “mayıs sinekleri” olarak bilinen canlıların “ölüm uçuşu” bu yıl geçen seneye göre 3 hafta geç başladı. Görüntüsüyle kelebeği andıran sinekler, akşam saatlerinde Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresindeki aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor. Yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, sineklerin ölümüyle son buluyor. Uzmanlara göre bu uçuşların bir hafta kadar devam etmesi bekleniyor. Kentte adeta görsel bir şölene dönüşen bu anları izlemek isteyenler tarihi köprüde bir araya geliyor. Vatandaşlardan Ceren Odabaşı, “Ardahan’da yine kelebeklerin ölüm dansı başladı, bu bizim için kışın geldiği anlamına geliyor” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN