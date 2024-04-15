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Ardahan'da nehir taştı, ova göle döndü

İHA
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Giriş: 15.04.2024 10:03
Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu.
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