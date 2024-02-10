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Ardahan'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

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Giriş: 10.02.2024 17:15
Son 55 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Ardahan'da evlar bile kar altında kaldı. Halk evine girip çıkabilmekiçin tünel ler kazdı. A Haber ekibinden Yüksel Akalan detayları aktardı.
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