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Ardahan’da fil alarmı! Çobanın sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı

DHA
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Giriş: 15.11.2023 08:57
Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban, fil gördüğünü iddia etti. Çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ardahan Valiliği de kısa süre sonra olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.
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