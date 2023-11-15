15 Kasım 2023, Çarşamba
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Ardahan’da fil alarmı! Çobanın sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı
Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban, fil gördüğünü iddia etti. Çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ardahan Valiliği de kısa süre sonra olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.