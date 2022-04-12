Ardahan’a Nisan ayının ortasında kar yağdı

Ardahan'da etkili olan soğuk hava sebebiyle kar sürprizi yaşandı. Kar yağışının akabinde yollar, araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent sakinleri kar yağışının ardından "Baharın sevinci kursağımızda kaldı. Karı hiç beklemiyorduk. Yaz gelir inşallah, bekliyoruz" dedi.

Nisan ayının ortalarına yaklaşırken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Şehir merkezinde öğlen saatleri itibariyle başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik problemini de beraberinde getirdi.

"BAHAR SEVİNCİ KURSAĞIMIZDA KALDI"

Kalorifer ve sobaların ateşlendiği Ardahan'da vatandaşlar, "Baharın sevinci kursağımızda kaldı. Karı hiç beklemiyorduk. Yaz gelir inşallah, bekliyoruz" dedi.