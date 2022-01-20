20 Ocak 2022, Perşembe
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Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan’da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı. Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.