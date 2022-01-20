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Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2022 09:18
Ardahan’da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı. Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.
Ardahan eksi 16 derece
Ardahan eksi 16 derece
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