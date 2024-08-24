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Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü

Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:49
Ardahan’ı dolu vurdu, arazi ve yollar beyaza büründü.
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