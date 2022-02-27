Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Rol aldıkları dizilerle bir döneme damgasını vuran Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra bir araya geldi. Yaşadığı psikolojik sorunları atlatan Kural, sağlığına kavuşmasının ardından soluğu eski aşkının yanında aldı. 24 yıl sonra gerçekleşen buluşmanın ardından Yıldız Asyalı'dan gelen itiraf ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o açıklamalar...