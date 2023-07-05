05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Arda Güler’e yeni talip! Herkes Barcelona diye beklerken…
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun parlayan 18'lik yıldızı Arda Güler transferi hakkında belirsizlikler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Barcelona ve Real Madrid'in transfer savaşına girdiği Milli yıldız için sürpriz bir takım devreye girdi.