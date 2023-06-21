21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arda Güler ‘Golden Boy’a aday

Arda Güler ‘Golden Boy’a aday

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 15:49
Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi. Tuttosport Genel Yayın Direktörü Guido Vaciago, Arda Güler ile ilgilenen iki İtalyan devini açıkladı.
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Diyarbakır’da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
Diyarbakır'da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
İstanbul’da 2 milyonluk vurgun
İstanbul'da 2 milyonluk vurgun
Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Sera Gölü’nde Çökeltim Havuzu Projesi
Sera Gölü'nde "Çökeltim Havuzu Projesi"
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Paha biçilemiyor! Bin 300 yıllık...
Paha biçilemiyor! Bin 300 yıllık...
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye’den
Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye'den
Daha Fazla Video Göster