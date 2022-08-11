Arctic Monkeys'ten olaylı Beyoğlu gecesi: Bakkal ile tartıştılar

Dünyanın en çok dinlenen rock grupları arasında yer alan Arctic Monkeys, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser verdi. Grubun üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley, konser sonrasında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi. Mekanın yakınında bulunan bakkalın önüne, içtikleri alkollerin şişesini koyup, yüksek sesle muhabbet eden grubun üyeleri esnafı kızdırdı. Bakkal ile Cook ve O'malley arasında çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.