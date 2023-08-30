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Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu: Bu kadar kalabalık görüntülenmemişti

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Giriş: 30.08.2023 09:13
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan bir vatandaş karşılaştığı domuz sürüsü ile şaşkına döndü. Görüntülerde 60'a yakın yaban domuzunun arazide ilerlediği görüldü.
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
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