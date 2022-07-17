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Arazide buldu, nerdeyse 50 kilo! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

İHA
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Giriş: 17.07.2022 16:21
Kırşehir’de Taner Ünsal adlı vatandaş, köy arazisinde hemen hemen 50 kilo ağırlığında bir taş buldu. Ünsal, başta taş diye düşündüğünü ancak biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüğünü dile getirdi. Ünsal, mıknatıs da tutan, içeriğinde pek çok madenin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne yolladı.
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”Önce taş diye düşündüm fakat…”
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