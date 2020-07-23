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Araylım Orynbeyeva'dan 2,5 aydır haber alınamıyor

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Giriş: 23.07.2020 09:23
Güncelleme:23.07.2020 09:24
Antalya'da, 2,5 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'nın (21) son görüldüğü ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç alınamadı.

Kazakistanlı Saltanat Orynbayeva, bir süre önce kızı Araylım ve 2 oğluyla birlikte, Antalya'ya yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü ise eski eşiyle telefonda tartıştı. Anne-babasının tartışmasını duyan Araylım Orynbeyeva, pasaport ve kimliğini almadan evden çıktı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, cep telefonundan da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri de genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2,5 aya rağmen Araylım'ın izine rastlanamadı.



Araylım'ı bumak için bu sabah da polis, UMKE ve AKUT ekipleri, genç kızın en son görüldüğü Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptı. Ancak sonuç alınamadı.

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