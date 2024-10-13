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Aranması olan taksi şoförü 5 kilometrelik kovalamaca ile yakalandı

Aranması olan taksi şoförü 5 kilometrelik kovalamaca ile yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 15:21
Antalya’da aranması olup polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
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Aranması olan taksi şoförü yakalandı
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