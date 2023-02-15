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Arama kurtarma çalışmalarında son durum! Kahramanmaraş’ta 215 enkazda mucize aranıyor

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 16:24
Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde son mucize 74 yaşındaki Cemile Kekeç. 225. saatte enkazdan kurtarıldı. Bölgede 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son durum A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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