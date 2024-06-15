SON DAKİKA
Dünya
Türkiye'nin Gazze Kurulu Üyeliği İsrail'i panikletti
Dünya
Suriye haritası 44 saatte nasıl şekillendi?
Dünya
A haber ekibi ssuriye'nin rakka kentinde
Gündem
Rabia Karaca yeni ifadesinde ne anlattı?
Gündem
258 kilogram uyuşturucu FETÖ üyesine ait çıktı
Yaşam
İstanbul'un birçok ilçesinde yoğun kar var
Giriş Tarihi:
15 Haziran 2024 14:11
Son Güncelleme:
15 Haziran 2024 14:17
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Arafat'ta Vakfe Duası
Hac görevi için Kabe'de bulunan binlerce hacı adayı, bugün Arafat'a çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duasını yaptı. O anlar A Haber'de canlı olarak ekranlara yansıdı.
Öne Çıkanlar
Erzurum sanayi sitesinde patlama sonrası yangın: 6 yaralı
YPG’li teröristlerin kaçış görüntüleri sadece A Haber’de
Sivas Akıncılar'da Kar Festivali
İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
YPG’lilerin kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber’de
Yağışlar ne kadar sürecek? Gece saatlerine dikkat
Kar İstanbul'a geri döndü!