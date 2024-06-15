Arafat'ta Vakfe Duası

Hac görevi için Kabe'de bulunan binlerce hacı adayı, bugün Arafat'a çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duasını yaptı. O anlar A Haber'de canlı olarak ekranlara yansıdı.