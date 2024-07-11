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Araçta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 08:58
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobile sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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