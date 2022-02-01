01 Şubat 2022, Salı
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Araçlarda kilometre oyununa dikkat
İkinci el araç alacaklar dikkat. Bazı otomobil sahipleri, satacakları araçlarının kilometresini düşük gösteriyor. Bu hilenin nasıl yapıldığına ve hile yapıldığının nasıl anlaşıldığına bakacağız. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu aktardı.