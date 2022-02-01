01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Araçlarda kilometre oyununa dikkat

Araçlarda kilometre oyununa dikkat

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2022 15:18
İkinci el araç alacaklar dikkat. Bazı otomobil sahipleri, satacakları araçlarının kilometresini düşük gösteriyor. Bu hilenin nasıl yapıldığına ve hile yapıldığının nasıl anlaşıldığına bakacağız. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu aktardı.
Araçlarda kilometre oyununa dikkat
Araçlarda kilometre oyununa dikkat
Beyoğlu’nda korkutan yangın
Beyoğlu’nda korkutan yangın
Klasik otomobili bahçeden vinçle çıkardı
Klasik otomobili bahçeden vinçle çıkardı
İki çocuğuyla yolun karşısına geçmek istemişti
İki çocuğuyla yolun karşısına geçmek istemişti
Morgda canlanan adam kamerada!
Morgda canlanan adam kamerada!
Estetikten sonra öldü!
Estetikten sonra öldü!
Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı
Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı
Otel önünde silahlı kavga kamerada
Otel önünde silahlı kavga kamerada
Sivas’ta termometreler eski otuz dereceyi gösterdi! Akan su bile dondu
Sivas’ta termometreler eski otuz dereceyi gösterdi! Akan su bile dondu
Pitbull’dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı
Pitbull’dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı
Bir Anadolu Ozanı: Barış Manço
Bir Anadolu Ozanı: Barış Manço
Sır ölümde ’Brezilyalı kız’ detayı!
Sır ölümde 'Brezilyalı kız' detayı!
Daha Fazla Video Göster