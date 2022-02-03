Araçlar suya gömüldü | Çanakkale Biga'da şiddetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

Çanakkale'de Kocabaş Çayı etkili olan sağanak yağış nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Polis ve Zabıta ekipleri anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yaptı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.