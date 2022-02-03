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Araçlar suya gömüldü | Çanakkale Biga'da şiddetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı taştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 15:54
Güncelleme:03.02.2022 15:55
Çanakkale'de Kocabaş Çayı etkili olan sağanak yağış nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Polis ve Zabıta ekipleri anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yaptı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
Araçlar suya gömüldü
Araçlar suya gömüldü
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