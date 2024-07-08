Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu

Ankara’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Kızılay metro istasyonu korkulu bir kazaya sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 GE 3897 plakalı bir araç sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek Kızılay’da bulunan Kızılay metro istasyonunun merdivenlerinden aşağı uçtu. Olayın sabah saatlerinde yaşanması bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN