08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2024 15:54
Ankara’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Kızılay metro istasyonu korkulu bir kazaya sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 GE 3897 plakalı bir araç sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek Kızılay’da bulunan Kızılay metro istasyonunun merdivenlerinden aşağı uçtu. Olayın sabah saatlerinde yaşanması bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu
Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu
Ölümün kıyısında balık tuttular!
Ölümün kıyısında balık tuttular!
Kıyıları tehdit eden istila
Kıyıları tehdit eden istila
Aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli?
Aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli?
Çatı katında çıkan yangın korkuttu
Çatı katında çıkan yangın korkuttu
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
Yorgun mermi nedir?
Yorgun mermi nedir?
Damatların biri terledi diğeri sevindi
Damatların biri terledi diğeri sevindi
Alev topuna dönen kamyonet yangını kamerada
Alev topuna dönen kamyonet yangını kamerada
Eşini ve bir bacağını kaybetti
Eşini ve bir bacağını kaybetti
Trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
13 yaşındaki Yağız satrancın en iyisini mat etti
13 yaşındaki Yağız satrancın en iyisini mat etti
Daha Fazla Video Göster