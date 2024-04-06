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Aracıyla çevreye verdiği rahatsızlık pahalıya patladı

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Giriş: 06.04.2024 12:33
Çankırı’da motosikletiyle çevreye rahatsızlık vererek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulandı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücünün tehlikeli yolculuğu ise kameralara yansıdı.
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