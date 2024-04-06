Aracıyla çevreye verdiği rahatsızlık pahalıya patladı

Çankırı’da motosikletiyle çevreye rahatsızlık vererek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 41 bin 953 TL cezai işlem uygulandı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücünün tehlikeli yolculuğu ise kameralara yansıdı.