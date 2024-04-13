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Videolar Yaşam Videoları Aracında silahla vurulmuştu: Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Aracında silahla vurulmuştu: Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

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Giriş: 13.04.2024 12:49
Esenyurt’ta haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın çete tarafından evinin kurşunlanma anı görüntüsü ortaya çıktı.
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