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Aracına "Çok acemiyim" yazan sürücü kaza yaptı!

DHA
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Giriş: 19.12.2021 11:20
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde trafiğe çıkan bir sürücü otomobilinin arkasına "çok acemiyim" pankartı astı. Diğer sürücüleri uyaran genç kadın bir süre sonra kaza yaptı. "Çok acemiyim" yazılı aracın kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
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