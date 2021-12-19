19 Aralık 2021, Pazar
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Aracına "Çok acemiyim" yazan sürücü kaza yaptı!
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde trafiğe çıkan bir sürücü otomobilinin arkasına "çok acemiyim" pankartı astı. Diğer sürücüleri uyaran genç kadın bir süre sonra kaza yaptı. "Çok acemiyim" yazılı aracın kazasının görüntüleri ortaya çıktı.