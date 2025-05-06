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Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 06.05.2025 10:06
Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık aracın kapısına kedi sıkıştı. Durumu fark eden araç sahibi kediyi kedi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kedi, sıkıştığı kapı arasından kurtarıldı.
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Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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