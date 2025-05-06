06 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Aracın kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık aracın kapısına kedi sıkıştı. Durumu fark eden araç sahibi kediyi kedi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kedi, sıkıştığı kapı arasından kurtarıldı.