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Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 16:17
Karaman'da elinde pasta ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu an kameraya yansıdı.
Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
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