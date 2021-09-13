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Aracın altında kalan kadını esnaf aracı kaldırarak böyle kurtardı

İHA
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Giriş: 13.09.2021 13:44
4. Levent’te yolda yürüyen 52 yaşındaki bir kadın, ters yönden girmesi nedeniyle geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken metrelerce sürüklenmesi sonucu kolları ve bacakları kırılan kadın, yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldıran esnaf tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan dönen 52 yaşındaki Narin Demir, evine doğru gitmek üzere sokağa girdi. Kadın yürüdüğü esnada bir araç ters yönden sokağa girdi. Sürücü sokaktan çıkacağı esnada giriş yapan araca yol vermek için geri manevra yapmaya başladı. O esnada hiçbir şeyden habersiz yürüyen kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu. Esnaf ardından el birliğiyle yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı.
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