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Araca gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!

Araca gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 20:11
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği Zeyna eşliğinde yapılan aramada, aracın torpidonun altına gizlenmiş 23 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç. 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Araca gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Araca gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Araca gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
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