Araç satıcıları dikkat! Güvenli ödeme sistemi

Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç alım-satımında bundan bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilmişti. Dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla 27 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale getiriliyor. İşte sistemin merak edilen ayrıntıları.

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