09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk
Kurban Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.