09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk

Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 16:46
Kurban Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk
Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk
Mağazaya giren kurbanlık koyun paniği kamerada
Mağazaya giren kurbanlık koyun paniği kamerada
Kurban eti nasıl pişirilir?
Kurban eti nasıl pişirilir?
İETT otobüsü kazasında 3 kişi yaralandı
İETT otobüsü kazasında 3 kişi yaralandı
Kaza yapan sarhoş turist polise zorluk çıkardı
Kaza yapan sarhoş turist polise zorluk çıkardı
Meteor gökyüzünü aydınlattı
Meteor gökyüzünü aydınlattı
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Ankara’da neler yaşandı?
Ankara'da neler yaşandı?
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Alev alan aracın içinde yanarak can verdi
Alev alan aracın içinde yanarak can verdi
Bağcılar’da korkutan yangın!
Bağcılar'da korkutan yangın!
Dükkan sahibine büyük şok!
Dükkan sahibine büyük şok!
Daha Fazla Video Göster