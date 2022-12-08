08 Aralık 2022, Perşembe
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Araç kiralamak isterken dolandırıldı! 'Hesabıma iade ne zaman tamamlanır? Hiç bi zaman'
Ordu'da, otomobilini sattığı için araç kiralamak isteyen bir kişi, dolandırıcıların mağduru oldu. Kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiraladığını sanan ve hesaba para gönderen Halis Gözpınar, buluşma noktasında uzun bir süre araç gelmeyince dolandırıldığını anladı.