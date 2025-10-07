Araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 07.10.2025 23:51
Edinilen bilgilere göre, Erbakan Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, caddeye çıkmak isterken o esnada seyir halinde olan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
