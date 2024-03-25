Araç içindeki scooter patladı

İzmir'de araç içerisindeki scooter patlayıp alev aldı. O anda araçta kimsenin olmaması ise büyük bir şanstı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe olayla ilgili ayrıntıları aktardı.

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