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Araç havai fişek dolu mağazaya girdi! Saniyeler sonra patlama yaşandı

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 09:48
ABD'nin Florida eyaletinde bir araç havai fişek satılan mağazaya girdi. Kazadan saniyeler sonra aracın alev almasıyla mağazada patlamalar yaşandı. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
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