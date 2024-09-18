18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!

Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 22:38
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan araç bariyere saplandı. Bariyerin aracın ön kısmından girip arka camından çıktığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gelin alma sırasında meşale duvağına düştü…
Gelin alma sırasında meşale duvağına düştü…
Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!
Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!
Ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarına tehdit etti!
Ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarına tehdit etti!
Motokuryeye önce hareket sonra darp!
Motokuryeye önce hareket sonra darp!
Tatlıses’in kızı, hostese saldırdı! Üniformana güvenme!
Tatlıses'in kızı, hostese saldırdı! "Üniformana güvenme!"
Önce sigorta sonra ambulans!
Önce sigorta sonra ambulans!
Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi!
Tekirdağ'da organize suç örgütü çökertildi!
Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
5 katlı binada yangın çıktı
5 katlı binada yangın çıktı
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Daha Fazla Video Göster