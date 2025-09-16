16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu

Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 19:49
İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bir otomobilin araç anahtarıyla açılan gizli bölmesinde silah tespit edildi. Ayrıca birçok adrese yönelik operasyonda 4 kilo 300 gram kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında
Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında
Bursa’da bağ evi alev alev yandı
Bursa'da bağ evi alev alev yandı
Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı
Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı
Terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına operasyon!
Terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon!
Bursa’da metro durdu! Vatandaşlar raylardan yürüdü
Bursa'da metro durdu! Vatandaşlar raylardan yürüdü
Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti!
Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti!
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Çerkezköy’de kan donduran cinayet!
Çerkezköy’de kan donduran cinayet!
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlıklarına karşı denetimlerini artırdı
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlıklarına karşı denetimlerini artırdı
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde!
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde!
Sakin şehirde deniz feneri
"Sakin şehir"de deniz feneri
Ankara’da uzman çavuşa silahlı saldırı!
Ankara’da uzman çavuşa silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster