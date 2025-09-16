Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bir otomobilin araç anahtarıyla açılan gizli bölmesinde silah tespit edildi. Ayrıca birçok adrese yönelik operasyonda 4 kilo 300 gram kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi.

