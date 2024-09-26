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Araç alev alev yandı hurda yığınına dönüştü!

Araç alev alev yandı hurda yığınına dönüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 00:51
Bakırköy’de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama yoldan geçen vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülendi.
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Araç alev alev yandı hurda yığınına dönüştü!
Araç alev alev yandı hurda yığınına dönüştü!
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