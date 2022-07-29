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Arabasının üstüne para verip araba aldı, 5 gün sonra büyük bir şok yaşadı

İHA
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Giriş: 29.07.2022 13:08
Antalya’nın bilinen bir galerisine kendi aracını satıp, üstüne verdiği para ile ikinci el otomobil satın alan genç kadın, 5 gün sonra aracının motor arızası vermesiyle büyük şok yaşadı. Umutlarla aldığı aracın motor parçalarını aracın bagajında gören genç kadın, zararının karşılanması için harekete geçti.
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