Arabasının üstüne para verip araba aldı, 5 gün sonra büyük bir şok yaşadı

Antalya’nın bilinen bir galerisine kendi aracını satıp, üstüne verdiği para ile ikinci el otomobil satın alan genç kadın, 5 gün sonra aracının motor arızası vermesiyle büyük şok yaşadı. Umutlarla aldığı aracın motor parçalarını aracın bagajında gören genç kadın, zararının karşılanması için harekete geçti.

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