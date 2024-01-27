Arabanın üzerinde unuttuğu 30 bin lira yola saçıldı

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Albaslan, yakında evlenecek olan kardeşi Samet Albaslan’a mobilya almak için 30 bin lira biriktirdi. Parayı yanında taşıyan Albaslan, kendi arabasından inip kardeşinin arabasına binmek istediği esnada kapının açılmadığını fark edince içi para dolu poşeti arabanın bagaj kapağı üstüne koydu. Daha sonra ise arabaya binen Albaslan, 30 bin Türk lirasını aracın üstünde unuttu ve hareket etmeye başladı. O esnada ise poşet içerisindeki paralar yola saçıldı. Yaklaşık 500 metre hareket ettikten sonra içi para dolu poşetin olmadığını fark eden Albaslan, hareket etmeye başladığı noktaya geri döndü. Ardından parayı arayan Albaslan, bir görgü şahidinden saçılan paraların başkası tarafından toplandığını öğrendi. Albaslan’ın durumu polise bildirmesinin ardından ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.