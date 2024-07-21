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Arabanın içinde bunları unutmayın! Sıcağın ardındaki gizli tehlike

Arabanın içinde bunları unutmayın! Sıcağın ardındaki gizli tehlike

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 20:24
Bu yaz çok sıcak geçiyor malum. Ve o sıcağın getirdiği tehlike, güneş çarpmasından ibaret değil. Ufak bir dalgınlıkla, aracınızda haberimizde izleyeceğiniz maddelerden birini bile unutsanız, faturası çok ağır olabilir.
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Arabanın içinde bunları unutmayın
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