Arabanın içinde bunları unutmayın! Sıcağın ardındaki gizli tehlike

Bu yaz çok sıcak geçiyor malum. Ve o sıcağın getirdiği tehlike, güneş çarpmasından ibaret değil. Ufak bir dalgınlıkla, aracınızda haberimizde izleyeceğiniz maddelerden birini bile unutsanız, faturası çok ağır olabilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN