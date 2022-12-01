’Arabamı çizdin’ kavgasında ortalık savaş alanına döndü o anlar kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çalışma yapan inşaat işçileri, demir taşıdıkları sırada bir fırıncının park halindeki aracına çarparak hasar vermesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sinirler gerilirken bir şahıs, işçilerden birine yumruk attı. Bunun üzerine inşaat işçileri, kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu. Aldığı darbe ile yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken dehşet veren kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kavga anları kamerada