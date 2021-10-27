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“Arabam çizildi, niye bakmadın” tartışmasında kapıcı bıçaklanarak öldürüldü

İHA
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Giriş: 27.10.2021 10:10
Konya'da bir kişi, apartmanın önüne park ettiği otomobilinin çizilmesi üzerine “Arabam çizildi, niye bakmadın” diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü. Olay, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü., otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı çağırdı. Ahmet Ü'nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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