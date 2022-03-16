16 Mart 2022, Çarşamba
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Arabaların üzerine uzandı! 'Çıplak Vatandaş'a meydan dayağı
Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu.