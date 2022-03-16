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Arabaların üzerine uzandı! 'Çıplak Vatandaş'a meydan dayağı

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Giriş: 16.03.2022 11:19
Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu.
’Çıplak Vatandaş’a meydan dayağı
'Çıplak Vatandaş'a meydan dayağı
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