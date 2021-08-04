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Arabada uyurken hırsızlık şoku! Akıllara durgunluk veren olay

İHA
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Giriş: 04.08.2021 11:01
Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız, dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kestikten sonra camı kırıp para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aile fertleri yaşanan olay karşısında hayatlarının şokunu yaşadı.
Arabada uyurken hırsızlık şoku!
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