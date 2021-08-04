04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Arabada uyurken hırsızlık şoku! Akıllara durgunluk veren olay
Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız, dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kestikten sonra camı kırıp para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aile fertleri yaşanan olay karşısında hayatlarının şokunu yaşadı.