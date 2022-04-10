10 Nisan 2022, Pazar
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Arabada bebeği olan kadın sürücünün aracına saldırdı! Drift videoları ortaya çıktı
Maltepe'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı sırasında otomobilde bulunan çocuğun çığlık çığlığa ağlaması görüntülere yansırken, gözaltına alınan Utku K.'nin trafikte drift yaparken çektiği görüntüler ortaya çıktı.