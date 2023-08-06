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Araba kiralamaya ilgi büyük

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 11:59
Araba kiralama oranları bu yaz yüzde 75 arttı. Tatilciler toplu taşıma ya da uçak yerine kiralık aracı da tercih ediyor. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.
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